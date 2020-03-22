Стало известно, сколько людей пропустили через КПВВ на Донбассе после запрета пересечения линии разграничения

Решение принимали, исходя из исключительных обстоятельств.

Несмотря на запрет пересечения линии разграничения, который действует с 22 марта, сегодня через пункты пропуска на Донбассе были пропущены десятки людей.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений по пропуску граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями", - говорится в сообщении.

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В Командовании отметили, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов. Граждан призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании своих поездок через линию разграничения.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пунктах пропуска, в частности в Станице Луганской, собрались десятки людей.