В первый день запрета пропуска граждан на КПВВ "Станица Луганская" пришли десятки людей

Часть людей имеют документы, по которым их могут пропустить через линию разграничения.

На контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в первый день запрета на пропуск граждан через линию разграничения пришли десятки человек.

Об этом сообщает hromadske. Как отмечается, утром на оккупированную территорию рассчитывали попасть около 70 человек, к полудню их число уменьшилось до 30.

В воскресенье утром начальник отдела Государственной пограничной службы переписал паспортные данные людей и отправил их командующему Операции объединенных сил, но никаких решений тогда не было. В 13:00, через полчаса после того, как на КПВВ приехала мониторинговая миссия благотворительного фонда "Восток СОС" и журналисты, начальник отдела ГПСУ начал фотографировать документы людей, у которых есть критически важные жизненные обстоятельства, и отправлять фото командующему ООС.

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После этого через КПВВ пропустили двух женщин: одна болеет раком и ее должны прооперировать в оккупированном Луганске, другая ухаживает на оккупированной территории за пожилой матерью, которая не может встать с постели.

По состоянию на обед 22 марта на КПВВ с украинской стороны продолжают ждать люди. Часть из них имеют документы, которые могут позволить им пересечь линию разграничения, другая часть - нет.

Также сообщается, что со стороны оккупированной территории ждут 8 человек. Их пропустили через пункт пропуска боевиков "ЛНР", но пока не пропускают на подконтрольную территорию. По словам начальника отдела ГПСУ, только у пяти из этих людей есть постоянная регистрация на подконтрольной территории, поэтому их, возможно, пропустят.

Как сообщал УНИАН, с 22 марта в районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения. Ограничение связано с мерами по недопущению распространения в Украине коронавируса.

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