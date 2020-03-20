Война с коронавирусом на фронте: "Сначала надо победить "совок"

По всей стране введен карантин, не удивительно, что противоэпидемический режим развернут и на линии фронта. УНИАН решил узнать, как он выполняется.

Оказалось, что военные еще в начале недели обратилась к волонтерам и получили маски или использовали запасы. Однако часть бойцов (как, впрочем, и гражданских) все еще считают коронавирус поводом для шуток. Поэтому ситуация такова: с одной стороны, в частях ограничены контакты с гражданскими, с другой - есть командиры, которые не отменили построение. В госпиталях заверяют, что приготовили изоляторы, а на передовой говорят, что они и так в карантине: в окопе заразиться не от кого.

«У нас сейчас только два больных ОРЗ»

Чтобы узнать, не скрывают ли военные медики реальное положение дел с больными, УНИАН связался с одним из мобильных госпиталей, расположенных в зоне ООС.

«Мы обслуживаем четыре бригады, но у нас сейчас находится только два больных ОРЗ. Тесты для выявления COVID-19 должны привезти на этих выходных. Думаем, что их будет достаточное количество. Мы принимаем все меры, уже подготовили изолятор для возможных больных коронавирусом. Если будет необходимость, в течении 30 минут поместим туда больного», - рассказывают врачи 65-го военного мобильного госпиталя.

По их словам, у них есть в запасе 35 тысяч масок, 10 комплектов противочумных костюмов (их можно обрабатывать и использовать несколько раз). Но, по словам волонтеров, такая ситуация может быть не в каждом госпитале.

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Тем не менее, по официальной информации, в конце текущей недели Объединенным силам было передано 16 000 медицинских масок от Донецкой и Луганской ОГА. Помимо этого, в защиту бойцов привычно включились волонтеры.

«В пятницу начали выдавать маски. Но в начале неделе парни из Нацгвардии говорили, что их средствами защиты не обеспечили, а CИMИКи (CIMIC расшифровывается, как Civil-Military Cooperation, гражданско-военное сотрудничество, - УНИАН) просили маски у нас. Знаю, что ребята по собственной инициативе дезинфицируют помещения: дома, блиндажи», - рассказывает волонтер-парамедик из благотворительного фонда «ASAP Rescue» Ирина Мудрик.

В одной из бригад, которая защищает Марьинку, УНИАН рассказали, что в начале недели подключили волонтеров, нашли маски, командиры первыми их надели, показали пример бойцам.

«Запас у нас был»

А военнослужащие, которые находятся сейчас на Светлодарской дуге, прислали фото дверной ручки, замотанной бинтом, который регулярно меняют. «У нас все в респираторах, простеньких, но их запас у нас был. Все обрабатываем хлоркой, правда, тоже из своих запасов», - рассказали военные.

Что касается антисептиков, то, как рассказали УНИАН, в некоторых частях у столовых стоят емкости с хлорсодержащим раствором – в него окунают руки перед едой. Чтобы получить другой антисептик, нужно преодолеть бюрократическую машину МО.

«Есть командиры медрот, которые сами закупают спирт, смешивают растворы. Выписать и получить – тяжело. Вы пишите заявку, ждете, а все надо было вчера…», - рассказывает волонтер Армен Шахарьянц.

В некоторых частях карантинные меры пока можно назвать только полумерами. К примеру, в некоторых частях проводили построения, хотя был приказ их отменить.

«Нам сказали, что пока не получили телеграмму из МО, будет все по-старому. Потом, правда, ввели новшество: подразделения стоят в пяти метрах друг от друга. При этом, маски - только для тех, кто на КПП, антисептика – нет. Сначала надо победить этот «совок», а потом бороться с вирусом», - считают военнослужащие одной из частей, расположенной в окрестностях Константиновки.

«В нашей столовой официантки на днях надели перчатки, но по-прежнему без масок», - говорит офицер одной из частей, расположенных в Краматорске, Юрий.

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Волонтеры фонда «Вернись живим» на этой неделе передали в ВСУ экспресс-тесты для выявления коронавируса и говорят, что в армии, действительно, еще не все осознали серьезность ситуации.

«Есть военнослужащие, которые относятся к коронавирусу халатно: смеются, продолжают обниматься и пожимать друг другу руки. Серьезность ситуации понимают военные врачи, но их не так много. Для того, чтобы отношение изменилось, замедлилось распространение вируса (если он попал в ВСУ), нужно, чтобы все поняли реальную опасность. Нужно начинать веерное тестирование, чтобы обнаружить реально больных. Как только на карантин начнут закрывать целые подразделения, желание шутить о вирусе резко снизится», - говорит основатель фонда «Вернись живим» Виталий Дейнега.

«Нам сейчас безопаснее, чем в центре небольшого городка»

По официальной информации, сейчас в составе Объединенных сил четыре военных мобильных госпиталя, в которых подготовлены изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Кроме этого, в Мариуполе дополнительно появятся 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя. Для проведения интенсивной терапии есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких. Для карантина приготовили санаторий в Запорожской области. Но насколько боеспособной будет армия во время карантина?

«Есть позиции, где и так не собирается более десяти человек. Они и без объявления карантина неделями не выходят с ВОПов, РОПов (Взводный опорный пункт, Ротный опорный пункт, – УНИАН), - рассказывает волонтер Юрий Москаленко. – Как их настрой изменил вирус? У нас комбаты, комбриги, условно, делятся на боевых офицеров и «миротворцев». Вторые думают: «Нас не трогают, и мы не трогаем врага», или «Можно переждать до ротации». Каждый комбат или комбриг имеет свой сектор и свою зону ответственности, за безопасность которой он отвечает. Ему не нужно всякий раз спрашивать разрешения. Но одни пользуются этим правилом, а другие стараются не ввязываться в бой. И настроение бойцов напрямую зависит от действий командиров. У воюющих оно всегда отличное».

Армен Шахарьянц добавляет: «Бойцы и командиры нижнего звена настроены решительно и воевать никто не бросит. А если вдруг на передовой кто-то заболел, ВОП можно обработать за полчаса и завести новый взвод. Но это в случае, если медик на своем месте, не боится и понимает, что делать. И пока я вижу, что требуют много, а не обеспечивают практически ничем».

Сами же военные говорят, что больше беспокоятся о близких родных.

«Нам сейчас безопаснее, чем в центре небольшого городка, где люди бродят толпами. Мы в окопе, нас три-четыре и все. Риска заразиться вирусом нет. Но мне от этого не легче, ведь мыслями я с семьей, там, в центре маленького городка. И хочу просто кричать из-за того, что ничего не могу посоветовать своему сыну, когда это так необходимо», - рассказывает военнослужащий Максим.

Да и в целом военные в период карантина пока выглядят более сознательными, чем гражданские.

Влад Абрамов