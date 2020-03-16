В зоне ООС проводится разъяснительная работа для обеспечения безопасности военных от коронавирусной инфекции - Минобороны

По словам пресс-секретаря министра обороны, проводится очень серьезная практическая и предметная работа по разъяснению всех мероприятий по предотвращению и защите личного состава ВСУ от COVID-19.

В зоне проведения операции Объединенных сил проводится разъяснительная работа для обеспечения безопасности военных от заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская на брифинге в Киеве.

«Информация, которая касается зоны ООС, имеет ограниченный доступ... могу только сказать, что проводится очень серьезная практическая и предметная работа по разъяснению всех мероприятий по предотвращению и защите, не дай Бог, этих случаев (заражения коронавирусом - УНИАН) среди личного состава, который проходит службу в ООС, так и курсантов высших военных учебных заведений», - отметила она.

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Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано пять лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.