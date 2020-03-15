В Донецкой и Луганской областях завтра вводят ограничения на пересечение линии разграничения

Ограничения вводятся с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил вводятся дополнительные временные ограничения пересечения линии разграничения.

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Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook. «С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, с 00.00 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», - сказано в сообщении.

В частности, будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории.

При этом пропуск указанной категориилиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.

В то же время прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, через линию разграничения на временно оккупированные территории. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений.