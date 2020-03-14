Кабмин пока не запретил пересечение КПВВ с оккупированными территориями на востоке Украины – глава ГПСУ

Правительство приняло решение закрыть с 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кабинет министров Украины пока не принял решения о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил во время брифинга по результатам заседания правительства.

«Относительно линии разграничения решение находится еще на стадии принятия. Решения пока еще нет», - сказал Дейнеко.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, которые путешествуют собственным транспортом, пункты пропуска на границе открыты, однако из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования новым коронавирусом, один - с летальным исходом.