Зеленский пообещал обеспечить максимальную защиту украинских военных от коронавируса

Также, по словам главы государства, органам местного самоуправления и местной власти поручено ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить максимальную защиту украинских военных от коронавирусной инфекции.

Читайте такжеЗеленский: вирус паники хуже коронавируса

Об этом он заявил в обращении о мерах по противодействию распространению коронавируса.

«Особое внимание уделено здоровью наших военных. Они будут максимально обеспечены и защищены. Они защищают нашу страну от вируса посягательства на наши территории. Мы защитим их от всех вирусов», - заявил он.

Кроме того, президент выразил благодарность каждому украинскому врачу за ежедневную самоотверженную работу. «Так же, как наши военные на передовой, вы защищаете жизни миллионов украинцев», - сказал глава государства.

«Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям», - добавил президент.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли, при этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить.