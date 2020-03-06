Взрывчатку заложила "известная блондинка": в СБУ раскрыли подробности ликвидации боевика "Гиви"

По словам сотрудника СБУ, после убийства "Моторолы" боевик "Гиви" боялся выходить из дома.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона боевиков «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».

Интервью у Сугерея взял журналист Юрий Бутусов.

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По словам сотрудника СБУ, после убийства Арсения Павлова («Моторола») «Гиви» боялся выходить из дома.

«Но он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили», - рассказал Сугерей.

Таким путем в окружение Гиви проникла девушка-агент, некая «известная блондинка».

По словам Сугерея, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда Гиви пришел утром на работу. Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.

Ранее в так называемой "ЛНР" заявили, что к ликвидации главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" якобы причастны украинские силовики.

Боевики также уже называли "одним из организаторов" уничтожения "Моторолы" начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского.