В Широкино силы АТО взяли в плен российского наемника (видео с пленным)

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил командир 8-й роты ДУК "Правый сектор" с позывным "Червень".

В документах значится, что пленный является водителем-механиком военной части, воюет в Широкино и является жителем Ставропольского края.

"Ведя разведывательные действия на линии разграничения, мы взяли в Широкино в плен военнослужащего РФ. У него оказался военный билет и паспорт "ДНР". Сейчас проводятся следственные действия", - сказал он.

Читайте такжеБоевики заблокировали последний пункт пропуска на оккупированные территории ЛуганщиныСейчас российский военнопленный находится в расположении "Правого сектора". "Любое решение по перемещению задержанного военного будет принимать Ярош", - сказал "Червень".

Между тем, по его словам, со стороны боевиков не было никаких заявлений или просьб освободить данного пленного. "Такого уровня люди для боевиков не имеют никакого значения. Они его не единожды били, не могли поделить между собой зарплату и ворованные цветные металлы", - уточнил командир 8-роты.

Читайте такжеБоевики за день 65 раз обстреляли украинских военныхПозже, Елена Билозерская на своей странице в Facebook опубликовала видео с допросом пленного боевика "ДНР".

"Обычно, люди в плену вместо правды говорят то, что от них хотят услышать. Но этот произвел на меня странное впечатление, что говорит искренне и добровольно", - отмечает Билозерская.

13 червня 2015 р. бійці 8-ї окремої роти "Аратта" ДУК "Правий сектор" під час виконання бойового завдання узяли в полон ... Posted by Олена Білозерська on Sunday, June 14, 2015

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