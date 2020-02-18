Секретарь СНБО об атаке войск РФ на Луганщине: не все заинтересованы в "нормандской" встречи в апреле

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что международные партнеры Украины знают о попытке наступления оккупантов в Луганской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что оккупационные войска совершили провокацию на линии столкновения в Луганской области, поскольку Россия не заинтересована в проведении переговоров в "нормандском формате" с целью прекращения войны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, отвечая на вопрос, может ли сегодняшняя попытка наступления боевиков в Луганской области помешать проведению в апреле встречи лидеров стран "нормандского формата", о которой предварительно договорились в декабре на Парижском саммите.

"Вы знаете, что у всех есть желание и понимание, что нам нужен "нормандский формат" для того, чтобы прекратить войну, которая продолжается на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Данилов.

"Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, постоянно совершают своего рода провокацию, которая состоялась сегодня", - добавил он

При этом Данилов отметил, что информация о ситуации на линии столкновения направляется всем партнерам и соответствующим структурам.

"Вся информация не является закрытой. Мы этой информацией делимся со всеми нашими партнерами, не только с Германией, не только с Францией. Весь мир знает, что происходит сегодня в нашей стране", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.