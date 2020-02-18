Боевики атаковали украинских бойцов и попытались перейти линию разграничения

По состоянию на сейчас продолжается бой. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

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Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас продолжается бой. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.

В то же время журналист Юрий Бутусов отметил, что бой длится с 5 утра.

«Бой в Золотом длится с 5 утра. Ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной», – написал он в Facebook.

Стоит заметить, в утренней сводке на 7 утра штаб ООС не вспомнил о бое вблизи линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не было.