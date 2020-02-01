Стало известно имя женщины-медика, которая погибла в результате обстрела боевиками (фото)

Сержанту Клавдии Сытник было 33 года, у нее осиротела дочь 2008 года рождения.

В субботу от обстрела террористических вооруженных формирований в районе н.п. Новотошковское Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник.

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Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) «Холодный Яр» в Facebook.

«Сегодня мы потеряли бойца. От обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковского Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король). Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты», - говорится сообщении.

По данным военных, в это время этот участок фронта боевики обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Клавдия родилась 25 февраля 1986 в пгт Зачепиловка Харьковской области, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

В феврале 2017 года его призвали на военную службу, она заключила трехлетний контракт с Вооруженными силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла к «холодноярцам», когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне.

У погибшей осиротела дочь Юлия 2008 года рождения. Также у Клавдии остались отец, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность.