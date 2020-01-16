Украина в Минске озвучила свои предложения по разведению сил на следующих трех участках

Также украинская сторона проинформировала участников Трехсторонней контактной группы по реализации плана мероприятий по гуманитарному разминированию в Донецкой и Луганской областях.

Украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске озвучила свои предложения по разведению сил от линии разграничения на следующих трех участках.

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Об этом пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

"В продолжение реализации договоренностей лидеров стран «нормандской четверки» в подгруппе по вопросвм безопасности украинская сторона представила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также во время заседания подгруппы по вопросам безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

"Эта работа должна облегчить жизнь мирных жителей, живущих по обе стороны линии столкновения", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года. При этом пока не известно, в каких именно районах должно состояться разведение.