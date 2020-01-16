ООС: за сутки оккупанты 11 раз обстреляли украинских бойцов, в обстрелах участвовали и снайперы

С начала этих суток российские оккупационные войска открывали огонь по защитникам Травневого.

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: неподалеку от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь – с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкиное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи со Светлодарском – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово – с артиллерии калибра 152 мм – 6 снаряды, 120-мм миномета – 27 мин; рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм – 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате вражеских обстрелов вчера погиб военнослужащий Объединенных сил.