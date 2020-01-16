ООС: за сутки оккупанты 11 раз обстреляли украинских бойцов, в обстрелах участвовали и снайперы
15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: неподалеку от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь – с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкиное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.
Четыре обстрела противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи со Светлодарском – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово – с артиллерии калибра 152 мм – 6 снаряды, 120-мм миномета – 27 мин; рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм – 14 мин и автоматических станковых гранатометов.
С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате вражеских обстрелов вчера погиб военнослужащий Объединенных сил.