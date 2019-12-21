ООС: враг стрелял 10 раз по украинским позициям, двое бойцов ранены
20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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Четыре обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ": вблизи населенного пункта Хутор Свободный – с минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Крымского – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник осуществил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: дважды рядом с населенным пунктом Невельське – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем; вблизи шахты Бутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.
Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий во время наблюдения в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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