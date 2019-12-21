ООС: враг стрелял 10 раз по украинским позициям, двое бойцов ранены

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Четыре обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ": вблизи населенного пункта Хутор Свободный – с минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Крымского – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник осуществил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: дважды рядом с населенным пунктом Невельське – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем; вблизи шахты Бутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.

Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий во время наблюдения в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, ГПУ задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области.