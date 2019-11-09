Разведение сил вблизи Богдановки и Петровского будет проходить в течение трех дней - пресс-центр ООС

На 29-ые сутки после начала разведения украинская сторона должна проинформировать, что все меры приняты, и на следующий день представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют верификацию выполненных мероприятий.

Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области будет происходить в течение трех дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

«С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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В частности, силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции.

Также сказано, что процесс отвода верифицируется представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и украинскими военнослужащими из Совместного центра контроля и координации.

«Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней. Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка. На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий», - подчёркивается в сообщении.

Процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

Также в пресс-центре напомнили, что сегодня начался практический этап процесса разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

В частности, хронология событий такова: 12.00 -12.01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердил готовность к разведению, 12.10 - повторный сигнал зеленой ракетой незаконными вооруженными формированиями РФ, 12.15 - повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны и 12.20 - практическое разведения сил и средств начато.

«Сигналы ракет были подтверждены СММ ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой», - говорится в сообщении.

В пресс-центре операции Объединенных сил подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы вернуться на прежние позиции в районе разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское в случае провокаций со стороны российских оккупантов. Заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь напомнил, что в 2016 году уже происходил отвод сил на участке Богдановка-Петровское.

«Но противник двигался вперед, и украинская сторона вновь заняла эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций, назад. Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию с командиром бригады, принимают решение о возвращении на прежние позиции», - подчеркнул Бондарь.

При этом он добавил, что ни в «минском», ни в «нормандском формате» не обсуждался вопрос о разведении войск на других участках, кроме Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Как сообщал УНИАН, Богдановка находится под контролем украинских войск, в этом селе проживает лишь 7 гражданских лиц. Петровское - под контролем оккупационных войск.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.