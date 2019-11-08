ВСУ будут сохранять боевую готовность после начала разведения в районе Петровского

В случае обострения ситуации и провокаций со стороны оккупантов после начала процесса разведения украинские военные будут готовы вернуться на свои позиции.

Вооруженные силы Украины будут сохранять уровень боевой готовности после начала разведения сил и средств в районе Петровского.

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Об этом на брифинге в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области сказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Если же разведение сил и средств на третьем участке начнется (в районе Петровского - УНИАН), то военнослужащие Объединенных сил все равно не снизят уровень боевой готовности. В случае обострения обстановки и провокаций противника наши подразделения в готовности выйти на те же позиции", - отметил Кравченко.

По его словам, "украинская сторона неуклонно выполняет Минские договоренности и взятые на себя обязательства, ни в коем случае не сдает свои позиции и не отступает назад".

"Это те действия, которые требуют от нас политические и международные договоренности, которые должны стать первыми шагами к возвращению украинских территорий, сохранения жизни мирных жителей и наших военнослужащих", - сказал Кравченко.