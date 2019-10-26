Зеленский посетил военных в Золотом (фото, видео)

Президент приехал к добровольческому батальону.

Президент Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом.

Об этом сообщает один из телеграмм-каналов Национального корпуса.

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"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - говорится в сообщении.

Бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть. На ролике слышен голос бойца, который сказал президенту - "Мы ж гостеприимные, садитесь, пообщаемся".

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Последний раз боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского 25 октября.

Осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось. Летом 2019 года, после смены власти в Украине, провели разведение возле Станицы Луганской.