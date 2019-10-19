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Почти 700 взрывчаток на 63 гектарах: на Донбассе в течение недели работали саперы

13:45, 19 октября 2019
Война
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На Донбассе в течение недели саперы обследовали 63 гектара территории и обезвредили почти 690 взрывоопасных предметов / фото president.gov.ua

На Донбассе в течение недели силы и средства подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

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Как сообщает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык.

За неделю восстановлены 11 домов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 933 лицам.

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Теги: #мины на Донбассе#военные саперы