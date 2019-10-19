Почти 700 взрывчаток на 63 гектарах: на Донбассе в течение недели работали саперы
13:45, 19 октября 2019Война
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Также сотрудники ГСЧС принимают участие в восстановлении жилых домов на линии разграничения в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык.
На Донбассе в течение недели саперы обследовали 63 гектара территории и обезвредили почти 690 взрывоопасных предметов / фото president.gov.ua
На Донбассе в течение недели силы и средства подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.
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Как сообщает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык.
За неделю восстановлены 11 домов.
В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 933 лицам.
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