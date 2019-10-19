Почти 700 взрывчаток на 63 гектарах: на Донбассе в течение недели работали саперы

Также сотрудники ГСЧС принимают участие в восстановлении жилых домов на линии разграничения в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык.

На Донбассе в течение недели силы и средства подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

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Как сообщает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык.

За неделю восстановлены 11 домов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 933 лицам.