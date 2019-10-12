Боевики за сутки 6 раз стреляли по украинских военных из запрещенных Минском гранатометов

Боевых потерь среди украинских военных нет.

На востоке Украины с начала суток российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время пресс-брифинга.

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«Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины зафиксировано шесть вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Все они произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид». В частности, под вражеским минометным обстрелом оказались после 3.10 ночи наши защитники Водяного. С направления села Пикузы оккупанты выпустили по украинским воинам 12 мин калибром 120 мм», - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что во время других обстрелов враг применял преимущественно противотанковые и автоматические станковые гранатометы, изредка стрелковое вооружение.

«Противник вел вооруженные провокации неподалёку от населенных пунктов Пищевик, Новогнатовка и Широкино. Трижды вражеская вооруженная активность зафиксирована вблизи Водяного», - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия дежурными огневыми средствами.

Согласно имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня со стороны российских оккупационных войск среди наших украинских бойцов нет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.