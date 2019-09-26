Группа 1+1 media сообщает о начале вещания телеканалов 1+1 и 2+2 в зоне проведения ОСС

Разрешения на временное вещание выданы сроком на 1 год и с целью развития цифрового телевидения на линии разграничения и на границе с Крымом.

Сегодня, 26 сентября, группа 1+1 media начала трансляцию телеканалов «1+1» и «2+2» на территории проведения операции Объединенных сил, согласно решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 19 сентября 2019 года. Таким образом, группа вместе с государством сделала важный шаг для расширения способов доступа к информации для населения оккупированных территорий с особым режимом.

Разрешения на временное вещание выданы сроком на 1 год и с целью развития цифрового телевидения на линии разграничения и на границе с Крымом.

Начато вещание телеканалов «1+1» и «2+2» в цифровом стандарте на 57 ТВК в г. Горняк Донецкой области, и 50 ТВК в с. Ченгар Генического района Херсонской области.

В ближайшее время начнется вещание телеканалов «1+1» и «2+2» в цифровом стандарте на 5 ТВК в пос. Широкое Станично-Луганского района Луганской области и телеканала «2+2» на 41 ТВК в с. Бахмутовци Новоайдарского района Луганской области.