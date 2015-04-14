За день боевики 28 раз обстреляли силы АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"14 апреля с полуночи до 18 часов вечера ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась неспокойной. Противник не прекращал вооруженных провокаций, совершив 28 обстрелов позиций наших войск вдоль линии разграничения. Преступники активно применяли минометы калибра 120 миллиметров, чем грубо нарушали Минские договоренности", - сообщает пресс-центр АТО.

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При этом отмечается, что на Донетчине продолжалась эскалация обстрелов со стороны бандформирований по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, где преступники 7 раз вели огонь из минометов, в том числе 4 раза - из 120-миллиметровых, а также совершили обстрелы из танка, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Дважды боевики направляли минометный огонь по нашим войскам вблизи поселка Чермалык, один раз - недалеко от Гранитного. Из зенитной установки и пулеметов преступники обстреляли наш командно-наблюдательный пункт в районе Авдеевки, а из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции в районе населенных пунктов Широкино, Опытное, Майорск, Ленинское, Троицкое и шахты Дутовская", - отмечается в сообщении.

На Луганщине противник трижды совершил обстрелы украинских позиций близ населенного пункта Крымское, но не обстреливал населенные пункты.

"В то же время подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины дважды - на Луганщине и в Донецкой области зафиксировали пролеты разведывательных беспилотников противника", - отмечают в штабе.