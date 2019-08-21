Боевики за прошедшие сутки семь раз обстреляли украинские позиции, ранен военый

С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела.

За минувшие сутки, 20 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов. "Недалеко от Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Гнутового - из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 2 обстрела: недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем", - добавили в ООС.

С начала текущих суток, 21 августа, зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В частности, неподалеку Новомихайловки боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; а вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил готовы "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.