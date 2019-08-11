В штабе ООС назвали имя нацгвардейца, который накануне погиб на Донбассе

Младший лейтенант Роман Романенко погиб во время выполнения боевого задания.

Командование операции Объединенных сил выразило соболезнования родственникам военнослужащего Нацгвардии младшего лейтенанта Романа Романенко, который погиб 10 августа на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Командование ООС выражает глубокое соболезнование близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого соратника, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича. Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери родного человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами...», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Нацгвардии.