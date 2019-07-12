Оккупанты вечером ударили по мирным кварталам Чермалыка: один мирный житель погиб

Сообщается, что воины Объединенных сил подавили вражескую огневую активность.

11 июля около 21:00 в населенном пункте Чермалык во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранения гражданин Украины 1970 года рождения.

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Как сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook, по предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского гражданина.

«Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре, от полученных травм мужчина скончался», – говорится в сообщении.

В Штабе подчеркнули, что российские оккупационные подразделения в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям украинского населенного пункта.

Сообщается, что воины Объединенных сил подавили вражескую огневую активность.