Оккупанты сегодня активно бьют из запрещенного оружия: один боец ранен ООС

Российские наемники обстреливали позиции подразделений ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» боевики осуществили два обстрела позиций Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов Гранитное с направления Новой Марьевки (из минометов калибра 120 мм) и Опытное с направления Веселого (из гранатометов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупанты осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил неподалёку от Зайцево с направления Гольмовского (из минометов калибра 82 мм), Зализного с направления шахты имени Изотова (из противотанковых управляемых ракет), Новолуганского с направления Доломитного и Байрака (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм), а также Майорска с направления шахты №6-7 (Горловка) и Зайцево (из минометов калибра 120 мм, гранатометов, противотанковых ракет, вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия).

«В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня с полуночи по состоянию на 12.00 было зафиксировано семь случаев обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

За минувшие сутки, 28 июня, вооруженные формирования РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 16 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов.