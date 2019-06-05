Обострение на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибло, еще трое ранены

Оккупанты из снайперского оружия, БМП и гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Опытное – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

поблизости населенного пункта Новоселовка вторая, из противотанковых ракетных комплексов;

дважды в районе населенного пункта Талаковка – из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе села Водяное – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

вблизи населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенного пункта Золотое-4 – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

в районе населенного пункта Станица Луганская – из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 04 июня один оккупант были уничтожен, еще один – ранен", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе села Водяное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

"Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подытожили в пресс-центре.