В больнице Днепра умер боец со Львовской области, за жизнь которого боролись 5 дней
14:09, 23 мая 2019Война
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48-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области.
В Днепре умер боец из Львовщины \ фото УНИАН
В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер боец со Львовской области, за жизнь которого боролись 5 дней.
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Информацию об этом радио Свобода подтвердили в больнице. По данным заместителя главного врача Александра Толубаева, 48-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области.
Его доставили в больницу имени Мечникова 18 мая с тяжелым черепно-мозговым ранением. Все 5 дней он находился в коме, на аппарате искусственного дыхания. На днях раненого прооперировали: нейрохирургическая операция длилась более четырех часов.
С начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение более 12 тыс. бойцов.
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