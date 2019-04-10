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Подрыв пиротехников на Донбассе: пострадавших в крайне тяжелом состоянии эвакуировали в Днепр

11:37, 10 апреля 2019
Война
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Пострадавших от взрыва на Донбассе пиротехников доставили в Днепр / фото УНИАН

Двух пострадавших в результате взрыва вблизи Зайцево пиротехников ГСЧС эвакуировали в Днепр. Сейчас они находятся в областной больнице имени Мечникова.

Состояние раненых крайне тяжелое, сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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"Раненые сотрудники ГСЧС вчера в одиночку военными вертолетами эвакуированы в аэропорт Днепра, "скорыми" экстренной медицины перевезены в областную больницу Мечникова. Военные медики оперировали, стабилизировали и по готовности к эвакуации срочно передавали раненых сотрудников ГСЧС на борт вертолета эвакобригаде", - рассказала Губа.

Как сообщал УНИАН, утром 9 апреля в «серой зоне» вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории возле насосной станции погиб пиротехник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще двое получили ранения.

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Теги: #Днепр#взрыв#пиротехникипогода в Днепропетровске