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Медведчук утверждает, что "ЛДНР" предварительно согласны на автономию в составе Украины

19:37, 09 апреля 2019
Война
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Ранее Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" / фото vybor.ua

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Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает "Громадське".

"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в частности и нашим планом концепции, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрена свободная экономическая зона на этих неконтролируемых территориях сегодня и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях", — сказал Медведчук.

Напомним, в январе 2019 года Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

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Теги: #ДНР#ЛНР#Медведчук