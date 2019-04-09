Медведчук утверждает, что "ЛДНР" предварительно согласны на автономию в составе Украины

Ранее Медведчук создал собственный план по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривает автономию этого региона.

Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" якобы предварительно согласились на автономию в составе Украины.

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Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает "Громадське".

"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в частности и нашим планом концепции, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрена свободная экономическая зона на этих неконтролируемых территориях сегодня и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях", — сказал Медведчук.

Напомним, в январе 2019 года Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.