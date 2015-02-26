Ночью в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела украинских силовиков боевиками
Ночью в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного обстрела украинских силовиков со стороны террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге журналистам.
По его словам, за сутки ситуация в зоне АТО стабилизировалась, в частности, в течение ночи не было зафиксировано ни одного обстрела.
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В то же время, вчера происходили вооруженные столкновения в районе населенных пунктов Широкино и Пески.
Кроме того, Лысенко добавил, что за сутки в зоне АТО зафиксировано полет 7 российских беспилотников-разведчиков.
“За прошедшие сутки зафиксировано полет 7 беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении. В частности, один из них нарушил украинское воздушное пространство, залетев из России со стороны Азовского моря”, - сказал Лысенко.
Напомним, вчера, по сообщению пресс-центра АТО, боевики четыре раза нарушили режим тишины.