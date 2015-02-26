Ночью в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела украинских силовиков боевиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге журналистам.

По его словам, за сутки ситуация в зоне АТО стабилизировалась, в частности, в течение ночи не было зафиксировано ни одного обстрела.

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В то же время, вчера происходили вооруженные столкновения в районе населенных пунктов Широкино и Пески.

Кроме того, Лысенко добавил, что за сутки в зоне АТО зафиксировано полет 7 российских беспилотников-разведчиков.

“За прошедшие сутки зафиксировано полет 7 беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении. В частности, один из них нарушил украинское воздушное пространство, залетев из России со стороны Азовского моря”, - сказал Лысенко.

Напомним, вчера, по сообщению пресс-центра АТО, боевики четыре раза нарушили режим тишины.