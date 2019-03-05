Сутки на Донбассе: боевики наносили удары из танков и артиллерии, один военный погиб

Российские наемники понесли серьезные потери – четверо оккупантов уничтожены.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, 10 раз применив запрещенное оружие.

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Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из вооружения танка, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов боевики наносили удары вблизи Лебединского. Из 120 мм минометов были обстреляны украинские позиции неподалеку Водяного, а вблизи Широкино террористы применили 122 мм артиллерию. В районе Песков боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 120 мм были обстреляны украинские позиции в районе Зайцево, а неподалеку Новотошковского террористы ударили из 122 мм артиллерии. Из минометов 82 мм калибра террористы вели огонь возле Крымского, а в районе Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один украинский военный.

По данным разведки, за минувшие сутки четыре оккупанты были уничтожены и один ранен.

По уточненным данным, террористы совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

С начала текущих суток из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь в районе Крымского. Потерь среди украинских военных нет.