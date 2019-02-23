С начала суток российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским позициях- Минобороны

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток на линии боевого столкновения на Донбассе российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским позициям, потерь среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута.

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Он отметил, что на Луганском направлении в районе Катериновки оккупанты утром обстреляли позиции украинских военных из 120- и 82-миллиметровых минометов, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Через несколько минут после этого, добавил Праута, боевики выпустили по позициям подразделений Объединенных сил еще девять мин калибра 82 мм. Оба раза огонь велся со стороны оккупированного Молодежного.

На Донецком направлении, сообщил он, также в утреннее время зафиксирован факт использования оккупантами противотанкового ракетного комплекса неподалёку от населенного пункта Чермалык. «Потери среди личного состава Объединенных сил нет», - сказал Праута.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военнослужащий.