Нападениями на беспилотники оккупанты хотят заставить миссию ОБСЕ свернуть работу на Луганском направлении – украинская сторона СЦКК

17 февраля российские оккупанты обстреляли БПЛА миссии ОБСЕ вблизи поселка Желтое.

Нападениями на беспилотные летательные аппараты оккупанты пытаются запугать представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении.

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Об этом заявляет Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

«17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и управляли полетом БПЛА. Неожиданно наблюдатели Миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии вернула БПЛА, получивший повреждение во время аварийной посадки, и немедленно покинула этот район», - говорится в сообщении.

По данным Украинской стороны СЦКК, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК считает «недопустимыми и безответственными» действия оккупантов по легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. «Подобными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении», - говорится в сообщении.