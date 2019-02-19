В зоне ООС зафиксировали наибольшее с начала года применение оккупантами запрещенного оружия

В течение текущих суток противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В течение текущих суток противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в результате обстрелов один военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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«В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции украинских войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Схид» оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из артиллерийских систем калибра 122 мм – неподалёку от населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм и во второй раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник шесть раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов – неподалёку от села Катериновка; из минометов калибра 82 мм и, во второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое - 4; дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - возле поселка городского типа Луганское.

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе.