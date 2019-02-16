На Донбассе сегодня оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил, один боец ранен

Подразделения Вооруженных сил Украины ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

На Донбассе сегодня оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил, один боец был ранен.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке.

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«В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник дважды обстрелял позиции наших войск в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы украинских защитников не зарегистрированы», - отмечается в сводке.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в пресс-центре.