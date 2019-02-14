Командование боевиков больше не будет набирать судимых из-за роста краж военного имущества - спикер МОУ

Командование оккупантов обязало командиров боевиков увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ, с целью скрыть участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Командование боевиков на Донбассе решило больше не набирать в свои ряды граждан, имеющих судимость, из-за роста уровня хищения военного имущества, оружия и боеприпасов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. Он отметил, что по информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск вынуждено вводить кадровые ограничения по прохождению военной службы.

"В частности, комиссиями высших штабов Вооруженных сил Российской Федерации во время работы в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов установлен рост с начала этого года в подчиненных подразделениях преступлений, связанных, прежде всего, с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава командующим 1-го и 2-го армейских корпусов отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость", - рассказал Праута.

Также, добавил он, введен запрет на повторное заключение контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенные с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов.

"Дополнительно командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта Российской Федерации, с целью сокрытия участия российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины", - отметил спикер МОУ.