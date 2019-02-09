Сутки на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС и понесли большие потери
В течение суток, 8 февраля, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Авдеевка, Крымское, Зайцево и хутора Вольный, сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
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Боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы и стрелковое оружие. В районе Авдеевки зафиксирована работа снайпера.
"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.По данным разведки, 8 февраля шесть оккупантов были уничтожены и семеро получили ранения", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.