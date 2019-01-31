"Кладбище ржавой техники": волонтеры показали позиции украинских военных вблизи Донецка (фоторепортаж)
Волонтеры фонда "Вернись живым" побывали на позициях украинских военных вблизи оккупированного Донецка.
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Они опубликовали фоторепортаж, чтобы показать, что там происходит сейчас. "Кладбище разбитой ржавой военной техники. Посеченные осколками ветки деревьев. Кресты и камни с надписями "Здесь погиб за Украину...". Постоянные обстрелы и расстояние до террористов в несколько сотен метров", - так описывают кадры волонтеры.
Как сообщалось, 29 января воины-разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на Докучаевском направлении, в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду.