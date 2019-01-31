"Кладбище ржавой техники": волонтеры показали позиции украинских военных вблизи Донецка (фоторепортаж)

На пятом году войны "Бутовка" и "Зенит" остаются опасными. Передвигаться здесь необходимо быстро и по окопам, ведь до врага всего несколько сотен метров.

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