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Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили двух боевиков в ответ на обстрел своих позиции вблизи Новотошковского

07:25, 28 января 2019
Война
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Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал / фото УНИАН

Боевики незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

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"27 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Facebook в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское.

По данным украинской разведки, 27 января, два боевика уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

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Теги: #ВСУ#война на Донбассе