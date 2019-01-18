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С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе - штаб

18:52, 18 января 2019
Война
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В результате обстрелов ни один военнослужащий ОС не пострадал / фото УНИАН

С начала текущих суток, 18 января, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных бандформирований на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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"Дважды опорные пункты наших защитников были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также зафиксирована работа вражеского снайпера вблизи поселка Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в результате обстрелов ни один военнослужащий ОС не пострадал.

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Теги: #ситуация на Донбассе#операция Объединенных сил