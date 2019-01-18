С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе - штаб
18:52, 18 января 2019Война
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Оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также зафиксирована работа вражеского снайпера.
В результате обстрелов ни один военнослужащий ОС не пострадал / фото УНИАН
С начала текущих суток, 18 января, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных бандформирований на Донбассе.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
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"Дважды опорные пункты наших защитников были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также зафиксирована работа вражеского снайпера вблизи поселка Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Согласно информации, в результате обстрелов ни один военнослужащий ОС не пострадал.
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