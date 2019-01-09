Взрыв в Донецке: погиб террорист "Леший" из батальона "Дизель" (фото)
Вечером 8 января в Буденновском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв.
По данным так называемого "МЧС ДНР", инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Танкерной. Причиной взрыва якобы стала граната.
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Как пишет в своем Twitter блогер Necro Mancer, в результате взрыва погиб террорист Александр Чучин с позывным "Леший".
"Чучин Александр Григорьевич "Леший" (24/08/83, Артемовск Луганская обл.) погиб 08/01/19 в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире", - написал он.
Ранее жители временно оккупированного Донецка были встревожены автоматными очередями, которые слышали на разных улицах города.
Чучин Александр Григорьевич "Леший" (24/08/83, Артемовск Луганская обл.) погиб 08/01/19 в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире #груз200#Дизель#1ак#роаpic.twitter.com/Ye8CKRwBev— Necro Mancer (@666_mancer) 9 января 2019 г.