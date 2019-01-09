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Взрыв в Донецке: погиб террорист "Леший" из батальона "Дизель" (фото)

13:21, 09 января 2019
Война
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Взрыв произошел 8 января / фото twitter.com/666_mancer

По данным так называемого "МЧС ДНР", инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Танкерной. Причиной взрыва якобы стала граната.

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Как пишет в своем Twitter блогер Necro Mancer, в результате взрыва погиб террорист Александр Чучин с позывным "Леший". 

"Чучин Александр Григорьевич "Леший" (24/08/83, Артемовск Луганская обл.) погиб 08/01/19 в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире", - написал он.

Ранее жители временно оккупированного Донецка были встревожены автоматными очередями, которые слышали на разных улицах города. 

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Теги: #Донецк#ДНР#взрыв