Взрыв в Донецке: погиб террорист "Леший" из батальона "Дизель" (фото)

Погибший боевик родом из Луганской области.

Вечером 8 января в Буденновском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв.

По данным так называемого "МЧС ДНР", инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Танкерной. Причиной взрыва якобы стала граната.

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Как пишет в своем Twitter блогер Necro Mancer, в результате взрыва погиб террорист Александр Чучин с позывным "Леший".

"Чучин Александр Григорьевич "Леший" (24/08/83, Артемовск Луганская обл.) погиб 08/01/19 в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире", - написал он.

Ранее жители временно оккупированного Донецка были встревожены автоматными очередями, которые слышали на разных улицах города.