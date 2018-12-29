Худшее уже позади: командующий объединенных сил Наев подвел итоги 2018 года

Он выразил уверенность в общей победе на Донбассе, а также отметил, что поводов для оптимизма сегодня больше, чем было год назад.

Командующий объединенных сил Сергей Наев уверяет, что худшее для жителей Востока Украины уже позади.

Читайте такжеКомандующий Объединенных сил рассказал, как повлияет введение военного положения на население Донбасса

Об этом говорится в его обращении к жителям Донецкой и Луганской областей, которое публикует пресс-центр Операции объединенных сил на страничке в соцсети.

Наев отметил, что именно в 2018 году "военная операция, в ходе которой Украинцы показывают всему миру, как надо защищать родную землю, отстаивать свое достоинство, побеждать коварного и сильного врага, обрела новый формат – операция Объединенных сил".

"Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но и худшее - уже позади", - заявил он.

Также Наев отметил, что "объединенные силы, для которых жизнь и здоровье граждан Украины по обе стороны от линии соприкосновения, являются высшей ценностью, делают все для скорейшего восстановления мира в Украине".

.