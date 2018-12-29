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Худшее уже позади: командующий объединенных сил Наев подвел итоги 2018 года

10:26, 29 декабря 2018
Война
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Наєв отметил, что хуже всего на Донбассе уже позади \ фото УНИАН

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Об этом говорится в его обращении к жителям Донецкой и Луганской областей, которое публикует пресс-центр Операции объединенных сил на страничке в соцсети.

Наев отметил, что именно в 2018 году "военная операция, в ходе которой Украинцы показывают всему миру, как надо защищать родную землю, отстаивать свое достоинство, побеждать коварного и сильного врага, обрела новый формат – операция Объединенных сил".

"Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но и худшее - уже позади", - заявил он.

Также Наев отметил, что "объединенные силы, для которых жизнь и здоровье граждан Украины по обе стороны от линии соприкосновения, являются высшей ценностью, делают все для скорейшего восстановления мира в Украине".

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Теги: #Донбасс#война