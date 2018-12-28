Ситуация на Донбассе: оккупанты нарушают режим тишины, ранено военного

Террористы на Донбассе не выполняют Минские соглашения.

В пятницу, 28 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на территории Донбасса. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

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"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселка Крымское на Луганском направлении, в районе поселка Пески на Донецком направлении, из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Гнутове на Мариупольском.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи города Авдеевки и населенного пункта Березовое на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Отмечается, что для подавления огневых провокаций противника, обороняющиеся подразделения применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 27 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток нет.

Ранее стало известно, что от начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными.