"Очень хочу помочь выиграть войну": 90-летняя украинка пожертвовала $10 тысяч на помощь армии
Жительница Западной Украины, которой более 90 лет, пожертвовала $10 тыс. украинской армии.
Читайте такжеУкраинские звезды будут доставлять пиццу, чтобы собрать средства для военных
Об этом сообщают волонтеры на странице "Повернись живим" в Facebook.
"Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она – простая женщина, которая следит за страницей фонда в Facebook, знает, как зовут наших сотрудников, и, конечно, болеет за будущее Украины", – отмечается в сообщении.
Деньги потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
"Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила", – процитировали в фонде женщину, которая перевела средства.