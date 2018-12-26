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"Очень хочу помочь выиграть войну": 90-летняя украинка пожертвовала $10 тысяч на помощь армии

22:00, 26 декабря 2018
Война
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Пожилая жительница Западной Украины решила помочь военным, которые воюют на Донбассе / фото УНИАН

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Об этом сообщают волонтеры на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она – простая женщина, которая следит за страницей фонда в Facebook, знает, как зовут наших сотрудников, и, конечно, болеет за будущее Украины", – отмечается в сообщении.

Деньги потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

"Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила", – процитировали в фонде женщину, которая перевела средства. 

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Теги: #волонтеры#ВСУ