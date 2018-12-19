"Завершились поражением цели": Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

Оккупанты отрабатывали мероприятия по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств.

В Крыму боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» РФ отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника.

Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

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«В ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. Завершилось учение успешным электронным поражением обнаруженной и сопровожденной цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оккупанты отрабатывали мероприятия по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств.

Как сообщал УНИАН, в ВМС Украины резервисты начали готовиться к отражению возможной агрессии РФ.