Оккупанты пригнали в Севастополь новый боевой корабль с крылатыми ракетами

В 2019 году в состав флота войдут также патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

В Севастополе командование Черноморского флота России приняло на вооружение малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», оснащенный крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

Об этом сообщает "ТАСС".

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В пятницу сообщалось, что корабль завершил государственные испытания и впервые прибыл в Севастополь, где будет базироваться. Корабль "Орехово-Зуево" войдет в состав 41-й бригады ракетных катеров.

По данным отдела информационного обеспечения ЧФ, прием корабля - это часть планов по модернизации флота. До конца года планируется подъем флага на новом патрульном корабле "Василий Быков", в 2019 году в состав флота войдут патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Как сообщал УНИАН, эксперты назвали мировых лидеров в производстве оружия.