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В Черновцах простились с погибшим на Донбассе военным

17:53, 08 декабря 2018
Война
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Утром воина отпели в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. \ фото УНИАН

В Черновцах более 200 человек приняли участие в церемонии прощания с военнослужащим Сергеем Проданюком, который 29 ноября погиб во время выполнения боевых задач вблизи населенного пункта Крымское Луганской области в районе проведения Операции Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, утром Проданюка отпели в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

После этого гроб с телом погибшего военнослужащего перевезли на Центральную площадь Черновцов, где состоялась церемония прощания.

Проданюка похоронили на Центральном городском кладбище.

Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Теги: #военный#похороны