Военные получили новую партию реактивных систем залпового огня «Ураган» - Порошенко (видео)

За 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 км, рассказал президент.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия получила новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган».

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Это - одна из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных», - отметил он.

Президент добавил, что за 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 км.

Главы государства подчеркнул, что украинская власть продолжает укреплять обороноспособность армии.

Напомним, в начале октября украинским военным передали 16 танков и новые БТР-4.