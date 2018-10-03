Турчинов передал военным 16 танков и новые БТР-4 (фото)

Также был продемонстрирован БТР-4МВ1, созданный с учетом конструкторских решений стран-членов НАТО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина планирует укрепить бронетанковый потенциал Вооруженных сил Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал журналистам в Харькове во время передачи Вооруженным силам тяжелого вооружения и военной техники от харьковских предприятий концерна «Укроборонпром».

"Сейчас формируется государственный оборонный заказ, и, безусловно, мы планируем серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала наших Вооруженных сил», - сказал он.

В частности, Турчинов передал военным 16 танков Т-64 и Т-80, которые были восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе, и пять БТР-4, которые были изготовлены на ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова».

Также был продемонстрирован БТР-4МВ1, созданный с учетом конструкторских решений стран-членов НАТО, танк «Оплот», РСЗО «Верба», оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», который находится в режиме тестирования, и другое военное оборудование.